«Он умный и спокойный игрок». Гризманн выбрал между Мбаппе, Родриго и Винисиусом

Перед мадридским дерби в Лиге чемпионов форварда «Атлетико» Антуана Гризманна журналисты DAZN попросили выбрать одного игрока из трио Мбаппе, Родриго и Винисиус. Сделать это французу оказалось непросто.

«Это сложно, потому что Мбаппе был моим партнером по сборной, я получал огромное удовольствие от игры с ним, мы вместе выиграли чемпионат мира.

Винисиус всегда проскочит мимо вас, всегда опасен, и это мне в нем нравится.

Но моя слабость – Родриго. Он очень умный игрок, очень спокойный. Неважно, где он играет, слева, справа или в центре, он всегда выкладывается на 100%».

Родриго забил первый мяч четвертьфинала против «Атлетико» и вошел в пятерку самых молодых игроков, забивших 25 мячей в Лиге чемпионов, после Холанда, Мбаппе, Месси и Рауля.