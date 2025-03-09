🚨 Причина расставания тер Стегена с женой – измена. Ее... 😳
Буквально несколько дней назад Марк-Андре тер Стеген объявил о разводе с супругой Даниэлой после 13 лет совместной жизни.
Восемь лет брака и двое детей – младшему едва исполнился год.
Но самое жуткое – причина случившегося. Журналистка Лорена Васкес пишет, что дело в измене Даниэлы. С личным фитнес-тренером из Аргентины.
Сейчас супруги готовятся к бракоразводному процессу, а тер Стеген уже съехал в отель.
Информацию подтвердили несколько крупных футбольных порталов в соцсетях.
Фанаты поддержали голкипера «Барселоны».
💭 «Надеюсь, у Марка все в порядке. Это были тяжелые несколько месяцев для него – сначала травма, а теперь это…»
💭 «Самое неприятное то, что ему придется разделить имущество с ней».
💭 «Ох… черт».
💭 «Даже думать не хочу о его мыслях».