🚨 Причина расставания тер Стегена с женой – измена. Ее... 😳

Буквально несколько дней назад Марк-Андре тер Стеген объявил о разводе с супругой Даниэлой после 13 лет совместной жизни.

Восемь лет брака и двое детей – младшему едва исполнился год.

Но самое жуткое – причина случившегося. Журналистка Лорена Васкес пишет, что дело в измене Даниэлы. С личным фитнес-тренером из Аргентины.

Предполагаемый фитнес-тренер

Сейчас супруги готовятся к бракоразводному процессу, а тер Стеген уже съехал в отель.

Информацию подтвердили несколько крупных футбольных порталов в соцсетях.

Фанаты поддержали голкипера «Барселоны».

💭 «Надеюсь, у Марка все в порядке. Это были тяжелые несколько месяцев для него – сначала травма, а теперь это…»

💭 «Самое неприятное то, что ему придется разделить имущество с ней».

💭 «Ох… черт».

💭 «Даже думать не хочу о его мыслях».