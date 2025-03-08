🤯 «180 тысяч за 14-е место в АПЛ?» Фанаты «МЮ» в шоке от требований Майну. Особенно после сравнения с Ямалем

Фанаты «Манчестер Юнайтед» обсуждают возможный уход Кобби Майну из клуба.

The Guardian сообщил, что «манкунианцы» готовы продать игрока примерно за 70 миллионов фунтов стерлингов.

Переговоры о продлении контракта идут тяжело, поскольку представитель Майну хочет увеличения зарплаты клиента с 20 до 180 тысяч. Кроме того, текущее соглашение истекает лишь в 2027-м.

Новая волна мнений пришла с новостью о зарплате Ламина Ямаля в «Барселоне», которая лишь на семь тысяч фунтов стерлингов превышает оклад Майну в «МЮ».

💭 «Ямаль зарабатывает 30 тысяч в «Барселоне», но фанаты «Юнайтед» считают, что Майну заслуживает 180 тысяч за 14-е место в АПЛ».

💭 «180 тысяч – это безумие. Он должен получать на уровне Амада. Или меньше».

💭 «Они оба собираются продлить контракт, так что Ямаль не будет зарабатывать 30 тысяч так уж долго. Сравните, как только появится обновление».

💭 «Люди вообще не должны зарабатывать такие деньги в 18 лет».