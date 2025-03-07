«Не, ну чего ты выделываешься, а?» Моуринью провалился в Лиге Европы и решил покривляться на пресс-конференции 😴🇵🇹
«Фенербахче» Жозе Моуринью провалил старт плей-офф Лиги Европы. Стамбульский клуб уступил в домашнем матче шотландскому «Рейнджерс».
1:3 – ситуация совсем печальная. Но Моуринью нашел в себе силы добраться до послематчевой пресс-конференции.
Хоть Жозе и был улыбчивым, но длинный и скучный вопрос журналиста его утомил.
💭 «Мужик не может смириться с тем, что он закончился».
💭 «Клоун».
💭 «С ним бы фильм снять».
💭 «Жалкое зрелище».
💭 «Ну он же особенный, чего удивляться».
💭 «Не, ну чего ты выделываешься, а? Ну веди себя нормально. Просто ровно сиди и отвечай».
Если Монако бы Наполи проиграл, или наоборот, это тоже бы провалом стало?
Похоже состав клуба никому не известен. Обрисую.
Джику — пик карьеры Страсбур.
Престарелые Джеко (39 лет), Тадич, Костич, Талиска.
Посредственный Эн-Несири, у которого за всю карьеру 2 нормальных сезона.
Три никому не известных днаря.
И наконец немножно хороших футболистов нормального возраста: Сен-Максимен, Шиманьский, Шкриньяр, Мюльдюр.
Плюс ещё не играли кусок мусора Фред и примерно такой же Юксек.
они и не должны быть сильнее
достаточно, что они в целом плюс-минус на равных, без больших отклонений
но имена не играют, играет команда
если набрать толпу (10 лет назад топовых а сейчас нет) старпёров вперемешку с днарями, это не превратит клуб в футбольного гегемона
и принижать состав Рейнджерса не надо: Диоманде, Черны, Дессерс, Хаджи, Раскин отличные игроки. Каждый из них вовсе не Беллингем, но для Лиги Европы и Фенера они более чем серьёзные соперники. Плюс тройка цз у Рейнджерса очень и очень опытная и сыгранная, для ЛЕ они топ.