«Не, ну чего ты выделываешься, а?» Моуринью провалился в Лиге Европы и решил покривляться на пресс-конференции 😴🇵🇹

«Фенербахче» Жозе Моуринью провалил старт плей-офф Лиги Европы. Стамбульский клуб уступил в домашнем матче шотландскому «Рейнджерс».

1:3 – ситуация совсем печальная. Но Моуринью нашел в себе силы добраться до послематчевой пресс-конференции.

Хоть Жозе и был улыбчивым, но длинный и скучный вопрос журналиста его утомил.

💭 «Мужик не может смириться с тем, что он закончился».

💭 «Клоун».

💭 «С ним бы фильм снять».

💭 «Жалкое зрелище».

💭 «Ну он же особенный, чего удивляться».

💭 «Не, ну чего ты выделываешься, а? Ну веди себя нормально. Просто ровно сиди и отвечай».