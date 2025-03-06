😡 «Это не ошибка, а коррупция». Возмутительный эпизод, который может стоить «ПСЖ» четвертьфинала Лиги чемпионов

«ПСЖ» достался незавидный соперник в 1/8 финала Лиги чемпионов – «Ливерпуль». Но, как оказалось, «это не меня заперли с вами, а вас со мной».

Парижане великолепно (почти) провели домашний матч с фаворитом турнира, но не сумели открыть счет, а на исходе игры еще и пропустили.

Обидный исход подкреплен возмутительным эпизодом, случившемся еще в первом тайме. Ибраима Конате откровенно толкнул в спину Брэдли Барколя, выходившего прямиком на Алиссона.

Поразительно, но арбитр не увидел нарушения правил.

А вот фанаты увидели.

💭 «Это не удача, а очевидное взяточничество».

💭 «Жесть. Это же красная карточка».

💭 «Как это не может быть удалением и пенальти?»

💭 «Просто позорище».

💭 «Единственный аргумент в пользу не удаления – отсутствие вытянутой ноги. Спасибо Конате».

💭 «Было бы смешно, если б не было так грустно».