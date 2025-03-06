🚀 На место Гвардиолы появился супернеожиданный кандидат. Вы точно не угадаете, но знаете его 😱

Разговоры об уходе Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» уже не кажутся такими безумными.

«Горожанам» грозит сезон без трофеев, но проблема даже не в этом, а в уровне игры команды Гвардиолы. И вот СМИ выявили первого претендента на роль нового наставника «Сити».

Главный тренер «Комо». Если понятнее – Сеск Фабрегас.

Il Messaggero пишет, что экс-хавбек «Арсенала» попал в шорт-лист претендентов на тренерский пост.

Коротко об успехах Сеска в Италии: 13-е место в Серии А (на текущий момент), 33-43 – разница голов.

Удивительно, но фаны «Сити» позитивно оценили идею.

💭 «Очень хотелось бы увидеть его в «Челси».

💭 «Это был бы неожиданный поворот».

💭 «Вау».

💭 «Он проделал отличную работу в «Комо». Потенциально один из лучших тренеров поколения».

💭 «Тен Хаг же свободен».