🚀 На место Гвардиолы появился супернеожиданный кандидат. Вы точно не угадаете, но знаете его 😱
Разговоры об уходе Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» уже не кажутся такими безумными.
«Горожанам» грозит сезон без трофеев, но проблема даже не в этом, а в уровне игры команды Гвардиолы. И вот СМИ выявили первого претендента на роль нового наставника «Сити».
Главный тренер «Комо». Если понятнее – Сеск Фабрегас.
Il Messaggero пишет, что экс-хавбек «Арсенала» попал в шорт-лист претендентов на тренерский пост.
Коротко об успехах Сеска в Италии: 13-е место в Серии А (на текущий момент), 33-43 – разница голов.
Удивительно, но фаны «Сити» позитивно оценили идею.
💭 «Очень хотелось бы увидеть его в «Челси».
💭 «Это был бы неожиданный поворот».
💭 «Вау».
💭 «Он проделал отличную работу в «Комо». Потенциально один из лучших тренеров поколения».
💭 «Тен Хаг же свободен».
Удивительно, но фаны «Сити» позитивно оценили идею.
💭 «Очень хотелось бы увидеть его в «Челси».