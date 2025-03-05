👊🏼 Агент Антони разнес Аморима после слов о причине успеха бразильца в «Бетисе»

Агент Антони жестко отреагировал на слова Рубена Аморима о предполагаемых причинах внезапно хорошей игры бразильца в «Бетисе».

«Антони сейчас намного лучше в Испании. Здесь сыграло много факторов, но я гарантирую, что один из них – физические нагрузки», – считает португалец.

Несколько дней спустя Джуниор Педрозо (агент Антони) парировал:

«Мы уважаем мнение Рубена Аморима, но полностью не согласны с его анализом.

Приписывать отсутствие успеха Антони в «Манчестер Юнайтед» исключительно физической нагрузке – это очень поверхностный аргумент, не имеющий общего с реальностью. Из 15 игр, в которых Аморим руководил «Манчестер Юнайтед», Антони сыграл только в девяти, получив в общей сложности 252 минуты. Это составляет всего 18,6% от общего количества возможного времени (1350 минут).

Как вы тогда можете судить об игроке? Это заявление, даже если оно непреднамеренно, в конечном итоге обесценивает Ла Лигу и испанский футбол.

Реальность такова, что Антони, с момента переезда в «Бетис», стал одним из лучших игроков в команде и в турнире, демонстрируя весь свой потенциал, когда ему были предоставлены правильные условия.

Можно сделать вывод, что проблема была не в его физическом состоянии, а в контексте и в том, как его тренировали в Манчестере. Многие игроки, которые не преуспевают в «Юнайтед», добиваются успеха в других клубах, что заставляет нас сомневаться, действительно ли проблема заключается в них самих».

Согласны с агентом?