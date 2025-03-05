💥 Марко Асенсио зажигает в «Астон Вилле»! Установил рекорд в ЛЧ и обновил собственное достижение

Аренда в «Астон Вилле» для Марко Асенсио пока складывается фантастически! За семь первых матчей в Англии испанец забил пять голов. В 1/8 Лиги чемпионов против «Брюгге» вингер реализовал пенальти, его команда победила со счетом 3:1.

На встречу с «Брюгге» Марко вышел со скамейки запасных и установил рекорд: в истории Лиги чемпионов он стал первым игроком, вышедшим на замену в 50-ти матчах турнира.

Вторую строчку занял Анхель Корреа, у него 49 выходов со скамейки запасных. Третье место разделили Томас Мюллер и Оле-Гуннар Сульшер, у немца есть все шансы уже в этом сезоне единолично занять третью позицию.

Игроки, чаще остальных выходившие на замену в ЛЧ

Асенсио также обновил собственный рекорд по голам, забитым в ЛЧ с замены, их на счету испанца теперь 10.

Как вам Асенсио в «Вилле»?

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