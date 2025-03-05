😱 Нереальное спасение «Астон Виллы» в матче с «Брюгге». Возможно, это сейв года 🔥

Плей-офф Лиги чемпионов мгновенно выбило двери спокойствия любителей футбола. А если вы пропустили битву «Брюгге» и «Астон Виллы», то есть о чем сожалеть.

Тайрон Мингз – герой момента, потенциально определивший исход противостояния.

Англичанин в феноменальной манере вытащил мяч практически из сетки.

Миллиметры не позволили «Брюгге» выйти вперед. А через 15 минут «Астон Вилла» забила два мяча.

Фанаты в восторге.

💭 «Мингз продемонстрировал самое потрясающее спасение в истории футбола».

💭 «Не видел ничего круче».

💭 «В ноябре он привез пенальти в игре с «Брюгге», из-за чего мы проиграли. Сегодня он почти вывел нас в четвертьфинал»

💭 «Невероятно».