😱 Нереальное спасение «Астон Виллы» в матче с «Брюгге». Возможно, это сейв года 🔥
Плей-офф Лиги чемпионов мгновенно выбило двери спокойствия любителей футбола. А если вы пропустили битву «Брюгге» и «Астон Виллы», то есть о чем сожалеть.
Тайрон Мингз – герой момента, потенциально определивший исход противостояния.
Англичанин в феноменальной манере вытащил мяч практически из сетки.
Миллиметры не позволили «Брюгге» выйти вперед. А через 15 минут «Астон Вилла» забила два мяча.
Фанаты в восторге.
💭 «Мингз продемонстрировал самое потрясающее спасение в истории футбола».
💭 «Не видел ничего круче».
💭 «В ноябре он привез пенальти в игре с «Брюгге», из-за чего мы проиграли. Сегодня он почти вывел нас в четвертьфинал»
💭 «Невероятно».
В FC он правда много удаляется 😂