Муки выбора: Нико Уильямса подозревают в измене своей девушке сразу после Дня святого Валентина😮

Звезду «Атлетика» Нико Уильямса недавно заметили с таинственной незнакомкой. С ней футболист, предположительно, изменил своей девушке Аини сразу после Дня святого Валентина.

Нико с Аини

Разлучницей оказалась инфлюенсер Лайла Андраде. Утверждается, что предполагаемая интрижка произошла, когда испанский вингер играл за «Бильбао» против «Эспаньола» в Ла Лиге.

Нико не вышел на игру в стартовом составе 16 февраля, и, должно быть, нашел время, чтобы пообщаться с блондинкой, посетившей матч.

Новость появилась всего через несколько месяцев после того, как Нико Уильямс обнародовал свои отношения с Aиньи Гарсией, которая всегда поддерживала его карьеру футболиста на трибунах.

Никаких официальных сообщений ни от одной из сторон пока не поступало.

Кого должен выбрать Нико?

Лайлу?

Или Аини?