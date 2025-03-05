Муки выбора: Нико Уильямса подозревают в измене своей девушке сразу после Дня святого Валентина😮
Звезду «Атлетика» Нико Уильямса недавно заметили с таинственной незнакомкой. С ней футболист, предположительно, изменил своей девушке Аини сразу после Дня святого Валентина.
Разлучницей оказалась инфлюенсер Лайла Андраде. Утверждается, что предполагаемая интрижка произошла, когда испанский вингер играл за «Бильбао» против «Эспаньола» в Ла Лиге.
Нико не вышел на игру в стартовом составе 16 февраля, и, должно быть, нашел время, чтобы пообщаться с блондинкой, посетившей матч.
Новость появилась всего через несколько месяцев после того, как Нико Уильямс обнародовал свои отношения с Aиньи Гарсией, которая всегда поддерживала его карьеру футболиста на трибунах.
Никаких официальных сообщений ни от одной из сторон пока не поступало.
Кого должен выбрать Нико?
Лайлу?
Или Аини?
Но Аини по симпатичнее, свисток Лайлу ужасен, на фотке в лифте, кажется, что ей лет 40
имя им - легион.
Глаза как у обосравшегося котёнка
Причем оооочень жидко😂