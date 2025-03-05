«Ему больно, но он не остановился». Фанаты «Мадрида» оценили самоотверженность Браима

«Реал Мадрид» одолел своего соседа «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу». Родриго открыл счет уже на 4-ой минуте после паса Феде Вальверде, на 32-й Хулиан Альварес сравнял, а Браим Диас стал героем встречи: он переиграл троих защитников в штрафной площади соперника и пробил в дальний угол ворот — этот гол стал победным для «Мадрида».

Болельщики отметили, что перед тем, как забить гол, Браим сильно подвернул лодыжку, обходя Хосе Марию Хименеса.

Самоотверженность футболиста не могли не оценить в социальных сетях:

«Вот это игрок! Будущее «Мадрида».

«Он просто обескуражил Хименеса».

«Браим очень важен для нас — делает все, чтобы защитить герб клуба».

«Браим невероятный, но когда вернется Джут, то он снова вернется на скамейку».

«Выглядит жутко…а он после такого забил».

«Игрок топ-класса и такой же гол».

«Ему больно, но он не остановился».