📸🎥 Файеры, взаимные оскорбления, эмоции. В Мадриде огненная атмосфера перед дерби в ЛЧ 🔥
Десятый раз в истории мадридское дерби пройдет в рамках Лиги чемпионов, такое жаркое противостояние еще и на международной арене не могло пройти спокойно.
За несколько часов до стартового свистка на «Бернабеу» болельщики «Атлетико» устроили марш, выкрикивая нелицеприятные лозунги о принципиальном сопернике.
Чувства у болельщиков взаимные.
Сообщается, что на «Бернабеу» будут присутствовать почти 4 тысячи фанатов «Атлетико». А поклонники «Мадрида» крайне эффектно встретили автобус любимой команды.
Фотографии впечатляют.
Поклонники «королевского клуба» вывесили баннер: «Хочу видеть тебя чемпионом».
Вот это эмоции!
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Мадридское дерби давно заменило Эль-Классико