🔥 Комбинированный состав «Реала» и «Атлетико»! Команды в десятый раз встретятся в ЛЧ

В 1/8 Лиги чемпионов поклонники футбола увидят мадридское дерби. В главном клубном турнире Европы команды встречались девять раз – дважды в финале.

Статистика на стороне «королевского клуба»: шесть побед (включая два финала), одна ничья и два поражения. Три встречи закончились нулевой ничьей, «Мадрид» в этом противостоянии забил 14 голов, а «Атлетико» – семь.

В преддверии грядущего матча портал Score90 собрал комбинированный состав из игроков испанских грандов. В команду попали лишь те футболисты, которые смогут принять участие в матче – без травмированных и дисквалифицированных.

От «Реала» в команде на одного представителя больше: Винисиус, Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Антонио Рюдигер и Тибо Куртуа.

За «Атлетико» отвечают Хулиан Альварес, Родриго де Поль, Хави Галан, Хосе Хименес и Маркос Льоренте.

Комбинированный состав «Реала» и «Атлетико»

Первая встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» уже 4 марта, ответный матч состоится на «Метрополитано» 12 марта.

Согласны с выбором игроков для комбинированного состава?

Прогноз ИИ на эту Лигу чемпионов. Суперфинал, интригующая развязка

«Реал» в минусе: пять потерь против одной у «Атлетико» – какие составы на мадридское дерби в ЛЧ?

«Атлетико» представил новую форму на следующий сезон: осторожно, огромное количество ностальгии!