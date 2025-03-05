Секреты великого сезона Салаха

Наблюдения Славы Палагина.

Назовем вещи своими именами: Мо Салах проводит сезон на уровне Лео Месси и Криштиану Роналду.

За последние 15 лет планке гениев соответствовали только два игрока АПЛ. Первый – Луис Суарес образца легендарного сезона за «Ливерпуль» (31+12). Второй – Салах в дебютной кампании на «Энфилде» (32+10). Нынешний Мо идет еще более смертоносными темпами. Прямо сейчас у египтянина 42 результативных действия (25+17) в АПЛ. Это уже повторение личного рекорда. До конца сезона три месяца, поэтому Мо наверняка установит новый. Самый смак – все это Салах делает в 32 года, на фоне скверного финиша прошлого сезона (игровой спад + склоки с Юргеном Клоппом) и неопределенности с будущим.

Сам Мо и приближенные утверждают, что главная причина возрождения – физика. По степени важности можно выделить четыре фактора:

● Работа в отпуске. Мо всегда подходил к предсезонке в топ-форме, но в этот раз удивил даже тех, кто давно его знает в «Ливерпуле»;

● Отсутствие летнего турнира сборных. Обычная история для Салаха (Кубок Африки, как правило, проводят зимой), но благодаря полноценной предсезонке получил преимущество перед теми, кто играл на Евро и Кубке Америки. Это отмечают в FIFPro – организации, которая особенно внимательно следит за нагрузкой игроков;

● Год без Кубка Африки. Отлучка в сборную разделяет сезон Салаха на до и после. До – топ-форма. После – не провал, но значительный по меркам Мо спад. В этот раз Кубка Африки нет. Салах проводит куда более ровный сезон, чем предыдущий;

● Приход Арне Слота. Одной из причин назначения называлась экспертность голландца в вопросе распределения нагрузок. Это отражается и в игровой манере Мо, и в том, что Салаха не задействуют в кубковых матчах, если нет необходимости. Один раз Слот обжегся (вылет из Кубка Англии с составом резервистов), но уверенное шествие по АПЛ и ЛЧ перекрывает недоразумение.

А что насчет тактики? Тут тоже много интересного.

Слот освободил Салаха от игры в обороне. Мо превратился в контратакующую машину

Если посмотреть, что конкретно изменилось в игре Салаха-завершителя, то эта табличка – прекрасная иллюстрация:

Все просто: Мо превратился в контратакующую машину. В табличке приведены только удары и голы, но при помощи контратак Салах еще и много ассистирует. Все это часть долгосрочной стратегии Слота в отношении Мо. Голландец сократил Салаху оборонительную нагрузку, чтобы Мо оставался свеж для контратак:

«То, что мы освобождаем его от игры в обороне, не случайность. Мо – невероятный игрок, но ему не нужно постоянно возвращаться в защиту за фулбеком соперника. Его сила не в том, чтобы опускаться до упора назад, а караулить моменты для контратак. Вот почему он остается так высоко, а мы подстраиваем структуру игры в обороне под него», – объяснял Слот.

Важно проговорить: Салах не ходит пешком, если мяч у соперника. Минимальный объем по-прежнему тянет. Три главных инструмента – прессинг центрального защитника + попытки перекрыть линию паса на фланг + создание плотности в ближней зоне. «Ливерпуль» не проваливается благодаря тому, что недоработки Мо здорово маскирует Слот.

Команда подключает несколько приемов:

● Самый популярный и действенный – партнер в роли скрытого правого полузащитника. Им может оказаться и Райан Гравенберх (обычно опорник), и Доминик Собослаи (обычно десятка). Берут разными качествами – либо чтением (случай Гравенберха), либо объемом (случай Собо);

● Ибраима Конате в роли страхующего ЦЗ. У француза хорошо прокачан этот компонент. Помогает скрыть не только недоработки Мо, и но слабости Трента;

● Низкая позиция вингера с противоположного фланга. Зачастую там действует дисциплинированный Коди Гакпо. Чтобы компенсировать перекос схемы вправо, голландец может опуститься даже пятым защитником;

● Смена правого защитника, если основной выдохся. У Трента в этом сезоне хороший помощник в лице Конора Брэдли (иногда на замену выходил Джо Гомес);

● Отработки Салаха, если преимущество им уже добыто. Слот просит об этом только в топ-матчах. Лучшие примеры – матч первого круга с «Челси» и недавняя игра с «Ман Сити».

По ходу сезона интересно следить не только за подстройками «Ливерпуля», но и реакцией соперника. Они решают непростую дилемму – купиться на соблазн и попытаться наказать Мо за недоработки, либо сдержать египтянина, но пожертвовать собственной атакой. Самые радикальные примеры показали «Вест Хэм» и «Саутгемптон». Хулен Лопетеги выставил на фланге Салаха сразу двух крайних защитников. Рассел Мартин попытался победить по бразильской системе и выставил латералем Райана Фрейзера – суператакующего игрока, который когда-то был в лидерах АПЛ по созданным моментам. Не нужно объяснять, что оба варианта провалились.

Пожалуй, единственная команда, которая завершила матч с положительным балансом – да-да, «Манчестер Юнайтед» Аморима. Португалец полностью построил план на том, чтобы оголить недоработки Мо. Через левый фланг «МЮ» провел безумные по любым меркам 54% атак. Оба гола тоже забили через уязвимую зону. Салах в тот вечер не провалился, но такого же выхлопа не дал.

Моя римская империя – левый защитник «Лилля» Габриель Гудмундссон. Швед пытался наказать Мо, наплевав на все законы логики. Продолжал подключаться, даже несмотря на то, что Салах открыл счет в контратаке, а «Лилль» по ходу матча остался в меньшинстве:

В итоге добился своего. Во втором тайме Гудмундссон организовал атаку, с помощью которой «Лилль» сравнял счет:

Этот пример – исключение. Почти всегда подобные кошки-мышки остаются за Салахом. В этом сезоне АПЛ «Ливерпуль» забил после контратак уже 13 раз – лучший показатель в топ-лигах. Команда Слота в уникальной категории команд. Второй десяток в Европе разменял только «Тоттенхэм». Главный секрет – безжалостность Салаха.

Слот адаптируется под каждого соперника. Салаху это тоже помогает

Познакомившись с требованиями нового тренера, Салах объяснил разницу между Слотом и Клоппом: «С Юргеном наш стиль никогда не менялся. В каждом матче мы пытались навязать свою игру. Не важно, кто был в соперниках. Мы хотели играть только по своим правилам. Подход Арне отличается. Он готов меняться и адаптироваться в зависимости от команды, которая нам противостоит».

Самый яркий пример подстроек – выступление Слота после победы над «Ман Юнайтед» в первом круге. Открытостью и вниманием к деталям голландец поразил даже Роя Кина: «Мы заметили, что в этом сезоне они высоко используют своих крайних защитников, а Каземиро часто опускается между парой центральных. Понимали, что если отобрать мяч в определенный момент, то Диас и Салах останутся на пространстве. Чтобы таких моментов было больше, требовался большой объем работы от наших полузащитников. Они справились».

За пару недель до этого Слот перевернул игру с «Ипсвичем». Рассуждал так: «Сегодня соперник предложил нам персональную игру по всему полю. Один из их центральных защитников постоянно поднимался за Собослаи. Это означало, что сзади они оставляют трех защитников против нашей атакующей тройки. В перерыве мы объяснили, как этим лучше воспользоваться. Во втором тайме мы не только разыгрывали в короткий пас, но и совмещали это с длинными передачами и передачами на ход. Когда нам удалось забить, соперник перестал рисковать и играть персонально. С этого момента нам стало проще разыгрывать».

А вот замечание по мотивам недавнего матча с «Борнмутом»: «Мы понимали, что у них сильный левый фланг с Керкесом и Семеньо. Керкес – вероятно, самый атакующий крайний защитник лиги. Не хотели, чтобы Салах тратил силы и бегал за ним. Вот почему правого хава так часто играл Гравенберх. Он гораздо лучше в плане сдерживания. Мо отплатил нам с помощью второго мяча».

Для полноты картины можно добавить розыгрыш углового, с которого «Ливерпуль» открыл счет против «Сити». Стандарты – пожалуй, единственный аспект, который проседает у штаба Слота по сезону. Гол на «Этихаде» – приятное исключение, но тоже результат подготовки. Помощники разглядели уязвимость построения «Сити» и отработали с игроками комбинацию перед игрой.

Несколько выводов:

● Слот и правда гений подготовки. Тренеры топ-команд обычно не уделяют столько времени сопернику. Играют от себя. Максимум – подстраивают атакующую структуру, если у соперника изменилась схема. Слот – исключение. У него тоже есть базис, от которого отталкивается, но вносить в него изменения голландец склонен намного чаще;

● Слот готов подстраивать разные аспекты ради победы. Иногда меняется схема прессинга, иногда – схема розыгрышей, иногда – розыгрыши стандартов. Салах – не единственный, кому раздаются инструкции, но по цепочке выигрывает и он;

● Инструкции для Салаха тоже меняются. Слот создает условия, в которых проще контратаковать, использовать отсутствие подстраховки или слабости в схеме соперника. Салах – идеальное оружие в его руках, чтобы переносить теорию на практику.

У Салаха появился топовый плеймейкерский прием

Превращение Мо в классного плеймейкера началось задолго до прихода Слота. Можно выделить три фактора, которые запустили эволюцию.

Первый – старение и уход Роберто Фирмино. В классической атакующей тройке Клоппа именно бразилец отвечал за креатив. Юрген пытался вылепить второго Фирмино из Гакпо, но эксперимент провалился. Часть функций Бобби естественным образом отошла Салаху.

Второй – возраст Мо. В последние годы наметился спад с точки зрения обводок и скоростей. Клопп признавал, что это вынудило Салаха больше времени уделять поиску партнеров через пас.

Третий – треугольник, который выстраивал Клопп на правом фланге. Химия в тройке Трент+Хендерсон+Салах – попытка замаскировать первые два фактора. Сейчас такого же треугольника нет, но навыки, полученные на этом этапе, Мо реплицирует в команде Слота.

Если искать какое-то радикальное изменение в этом сезоне, то его можно найти в приеме, который Салах поставил на поток. Речь про кроссы в штрафную. Конкретно – про подачи на дальнюю. Мо начал их практиковать еще при Клоппе, но у фаната кроссов Слота они вышли на совсем новый уровень. Даже придирчивая Opta засчитала Салаху 6 результативных передач в этом сезоне с помощью подач. Это больше, чем в любой другой сезон.

Что повлияло?

● Безумное разнообразие навыков. Нынешний Салах может исполнить и кросс, и прострел, и планер. Выбор зависит от расположения соперников и удобства для партнеров. С техникой – тоже порядок. Салах способен подать и левой, и правой, и щечкой, и шведой. Соперник теряется в попытке его прочитать;

● Партнеры идеально освобождают для него пространство. При Слоте появились вспомогательные рывки по внутреннему радиусу. Они уводят соперника и дают Мо дополнительное время на поиск партнера;

● Тайминг рывков из глубины. За них отвечают Мак Аллистер, Джонс и Собослаи. По очереди заполняют штрафную, при этом не находятся там на постоянной основе. Идеальное оружие для схемы, в которой нет чистой девятки;

● Перевод Гакпо на левый фланг. Голландца вернули на привычную позицию, с которой может не только смещаться в середину под удар, но и врываться на дальнюю. Салах здорово считывает его движение. Именно с Гакпо у египтянина самая прочная связь.

Реализация Салаха и партнеров – огонь

Если стоите – присядьте. Сейчас будет кое-что интересное.

Да-да, это не ошибка. В прошлом сезоне Салах генерировал даже больше шансов, чем в этом. Касается и качества моментов, которые получал сам Мо, и качества моментов, которые он создавал для партнеров.

Главный контраст – реализация. По данным Understat, Салах выбил примерно на 10 результативных действий больше, чем следовало из xG. В прошлом сезоне была обратная картина – минус 7 голов.

Что же случилось?

● Сам Салах в огне. Реализация в последних сезонах при Клоппе была резко отрицательной. Есть теория, что на это негативно влиял стиль Юргена. Теория в том, что игроку сложнее реализовать момент, если он подходит к нему уставшим после прессинга. Слот тоже ставит на прессинг, но Салаха нагружают все равно сильно меньше, чем партнеров. Вероятно, помогает;

● Дарвин больше не игрок основы. У уругвайца много полезных качеств, но только не реализация. В прошлом сезоне Нуньес в одиночку уничтожал старания Мо. Египтянин создал ему моментов на 6,61 xG. Дарвин реализовал только 1.

● Модели ожидаемых голов ценят подачи ниже проникающих передач, а удары головой – ниже завершения ногами. Возможно, портит статистику Мо, так как египтянин прокачался в кроссах, а его партнеры в ударах со второго этажа;

● Еще один потенциальный недостаток моделей – они не учитывают, как много времени получают партнеры для удара. Из-за страха перед Салахом соперники окружают его вдвоем-втроем. Когда Мо расстается с мячом, у партнера не только свобода, но и куча времени на подготовку. Помогает, когда дело касается дальних ударов;

● Салах лучше бьет пенальти. В этом сезоне реализовал все 7 попыток. В прошлом сезоне – только 5 из 7. Норма – 5-6. Ее нынешний Салах тоже превосходит.

Трент. Трент. Трент

Недавно ТАА рассказал, как многолетний опыт игры укрепил его связь с Салахом: «Я просто хорошо знаю, что нравится Мо. Он может укротить любой мяч, подстроиться под любую передачу, но больше всего ему нравится получать пас в момент, когда он начинается отрываться от соперника, чтобы затем получить преимущество в дуэли 1-в-1. Он хорошо понимает, что я пытаюсь сказать своим пасом, что делать дальше. Это все результат опыта и химии, которая сложилась у нас».

Очень интересное замечание. Особенно – про послание, которое Трент доносит до Салаха через пас. Когда-то нечто подобное говорил Майкл Кэррик в отношении партнеров по «МЮ». В этом сезоне приобрело особую значимость. ТАА прокачал передачи с разной подкруткой мяча – внешней стороной стопы, внутренней и даже подъемом. Цель – донести до Салаха, в каком направлении открываться и с какой скоростью бежать.

В последних сезонах при Клоппе химия между Салахом и Трентом строилась через короткие комбинации внутри треугольника на фланге. Слот такой почти не задействует, но это не разрушило химию. Два приема особенно выделяются:

● Пиетет соперников перед Салахом освобождает Трента. Слот подстраивается и, регулируя позицию ТАА, бьет в уязвимую точку соперника. Арне говорит, что крайние защитники – ключевой инструмент в плане влияния на тактику.

● Вспомогательные рывки Трента в атаке. Им Слот тоже уделяет много внимания. Объясняя гол Салаха в ворота «Болоньи», отмечал, что главную роль сыграл Трент, который открылся в широкой позиции и увел за собой пару соперников. Смещения ТАА в центральные зоны тоже приветствуются. Победный гол «Челси» на старте сезона (Салах отдал голевую) запустил именно Трент.

Как Мо Салах построил идеальное тело

Фото: Gettyimages /Carl Recine / Staff, Alex Pantling / Staff, Shaun Botterill / Staff, Stu Forster / Staff, Gareth Copley / Staff