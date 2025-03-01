😆 «Он был бы на трибунах». Хейт Каррагера – главный тренд недели. Но ван Дейк не щадил Джейми еще два года назад
По Джейми Каррагеру бьют из всех футбольных орудий после его сравнения Кубка Африки с Копой и чемпионатом Европы. Под сомнение ставятся даже его футбольные успехи. Но Каррагер-футболист это испытывает не впервой.
В 2022-м постарался ван Дейк:
«Взял бы я Джейми Каррагера в основной состав нынешнего «Ливерпуля»? Даже не включил бы в заявку. Он был бы на трибунах».
Хохочущий Гари Невилл уточнил: «Ты ведь не шутишь?»
Ван Дейк добавил: «Нет. Ты должен подумать. У нас играют два центральных защитника: я и Джо Гомес. Есть Матип и Конате. Больше защитников не надо. Мог бы Каррагер занять место Матипа или Конате? Нет, и я серьезно».
«Я мог бы слушать это весь день! Считаю ли я, что Каррагер сильнее Матипа и Конате? Он сыграл много матчей за «Ливерпуль», но, думаю, в нынешнее время они будут предпочтительнее. Ему было бы тяжело играть с высокой линией обороны», – ответил Невилл.
А вы верите в Каррагера?
И вообще, очень много игроков Ливерпуля являются капитанами в своих сборных)
Она не выдерживает никакой критики))
Кому нужен этот чемпионат, или игры арабского региона? Будем честны - только единоверцам и жителям околорегиона.