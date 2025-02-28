После замены Гарначо убежал в подтрибунку. Аморим рассказал, почему игрок это сделал

Матч против «Ипсвича» точно пошел не по плану Рубена Аморима, так как команда не только пропустила два мяча, но еще защитник Патрик Доргу получил прямую красную карточку.

Тренеру пришлось реагировать и он снял Алехандро Гарначо, чтобы выпустить вместо него Нуссаира Мазрауи. После замены аргентинец не пошел на трибуну, а отправился в подтрибунку. Так не принято и выглядит неуважением, поэтому на послематчевой пресс-конференции Аморима спросили, что произошло.

Португалец по свежим следам не дал четкого ответа, но пообещал поговорить с вингером, а позже поделиться информацией с прессой. Аморим не сорвал и рассказал, что произошло после замены.

«Я провел небольшое расследование. Он переоделся, потому что его одежда была мокрой. Он смотрел игру, но не на скамейке запасных. Но я сказал ему, что в большом клубе важно то, как все воспринимается со стороны. Поэтому он заплатит за ужин для всей команды».

🎥 Гарначо ушел в подтрибунку после замены в первом тайме. Амориму намекнули на сравнение Алехандро с Рэшфордом