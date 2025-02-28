Самая лучшая защита 2025 года в топ-5 лигах Европы. На первом месте неожиданная команда

В 2025 году прошло всего два месяца, а Transfermarkt уже подготовил инфографику с топом лучших команд с точки зрения защиты.

В лидерах неожиданно оказался «Аугсбург», который в Бундеслиге занимает одиннадцатое место. Команда Йесса Торупа в 2025-м провела уже девять матчей, в которых пропустила всего 3 мяча − 0,38 в среднем. Пропустили в двух матчах от «Штутгарта, одном от «Хайденхайма» и «Санкт-Паули», сыграли на ноль с «Унионом», «Вердером», «Майнцем», «Менхенгладбахом» и «Лейпцигом».

Второе место у «Барселоны», которая пропустила столько же, но сыграла всего 6 игр.

Третье место застолбил «Майнц», который идет сейчас на пятом месте с отставанием в одно очко от лигочемпионской четвертой позиции. Они сыграли на один матч меньше (восемь), чем «Аугсбург», а пропустили четыре мяча.

Кроме этих клубов в топ также попали «Атлетико» (0,57), «Страсбург» (0,62), «Рома» (0,71), «Райо Вальекано» (0,71), «Мадрид» (0,71), «Кристал Пэлас» (0,71), «Вильярреал» (0,71) и «Хетафе» (0,71).