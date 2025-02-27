Неймар играет за «Сантос», но мечтает о «Барселоне». Орнштейн сообщил, что переговоры уже идут 🤯
На днях появилась сенсационная информация о том, что Неймар, который последние полтора года восстанавливался после травмы и только начал играть за «Сантос», может оказаться в «Барселоне». Авторитетный журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн подтвердил, что это не слухи, а там все серьезно.
«Примечательная ситуация, которая в настоящее время изучается и является приоритетной [для Неймара], – это возвращение в «Барселону». Пока ничего не решено, но мне сказали, что это его мечта, и сейчас ведутся переговоры между каталонскими гигантами и его лагерем.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и представитель Неймара Пини Захави поддерживают тесные отношения, а Захави также работает с главным тренером «Барселоны» Ханси Фликом. Главным стимулом для Неймара станет чемпионат мира 2026 года, а игра в «Барселоне», на перестроенном «Камп Ноу», имеет сказочный потенциал. Для этого должно многое произойти, но это возможно, и перспектива заманчивая!»
Алвеса не отпустят, я думаю
Также можно попробовать Хави и Иньесту еще вернуть.
Но какое влияние он окажет на Ямаля —вопрос