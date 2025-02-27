Анри назвал игрока, который впечатляет его больше остальных. На Евро-2024 он делал невероятные вещи

Легенда «Арсенала», эксперт и совладелец «Комо» Тьерри Анри в интервью SPORTbible выбрал игрока, который впечатлил его больше остальных. Это Ламин Ямаль из «Барселоны», но важно то, как француз объяснил выбор.

«Ламин Ямаль. Я скажу вам, почему. Но не по той причине, о которой вы сразу подумали. Дело в его зрелости.

Я объясню. Испания выигрывает у Франции 2:1 в полуфинале Евро-2024. Унаи Симон бросает ему мяч, он контролирует его внешней стороной стопы. Потом смотрит вверх и может выйти один на один с Тео Эрнандесом.

Ты молод, уже забил гол. Кто бы ему что-то сказал, если бы он взял мяч и вышел один на один? Это была 60-я минута. Он коснулся мяча, остановил его и отдал пас назад, сказав: «Успокойтесь». В такой момент! В полуфинале, где ты забил гол, тебя может занести, никто бы ничего не сказал. Но он отдал назад.

Помню, как сказал тогда: «Этот парень слишком хорош. Он на другом уровне». Пожалуйста, поймите, о каком уровне я говорю. Перехваты и финты, это, конечно, хорошо, но он делает это постоянно. Но чтобы он думал о более важных вещах в игре такого масштаба − нечто иное».