Испанские СМИ сообщили, что Рюдигер зашел в раздевалку «Реал Сосьедад» после матча в Кубке Короля

Вчера состоялся первый полуфинал Кубка Короля: «Реал Сосьедад» принимал «Реал Мадрид» на стадионе «Аноэта». Игра завершилась победой «Мадрида» (1:0), автором единственного мяча стал Эндрик.

Матч был примечателен агрессией и со стороны игроков хозяев поля, и со стороны их болельщиков: Винисиусу с трибун показывали обезьяньи жесты, а Раулю Асенсио кричали: «Сдохни».

Первый полуфинал закончился победой «Мадрида», но после игры Антонио Рюдигер решил дополнительно «уколоть» соперника. По сообщениям многочисленных источников, немец направился в раздевалку футболистов «Сосьедада», где крикнул: «Да здравствует «Атлетик» (главный соперник «Реал Сосьедад», также представляющий Страну Басков).

Болельщики в социальных сетях оценили жест Рюдигера:

💬«Этот парень опасен! Обожаю его!».

💬«Наш сумасшедший».

💬«Кого-то еще удивляет его поведение?».

💬«Сложно себе представить, чтобы кто-то из игроков зашел в раздевалку соперника…но поскольку Рюдигер сумасшедший, то все может быть».