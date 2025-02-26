Сумасшедший промах Кавани с нескольких метров – его гол мог спасти команду от вылета 🤯

Уругвайский форвард «Бока Хуниорс» Эдинсон Кавани уже три года как перебрался в аргентинскую лигу. Ему уже 38 лет и он до сих пор стабильный игрок основы.

В прошлом сезоне форвард в 29 матчах забил целых 11 мячей, а в нынешнем, который только начался, отправил в ворота соперника всего один гол.

Этой ночью «Бока» в Кубке Либертадорес дома играла против «Альянса Лима». Аргентинцы победили, но в добавленное ко второму тайму время Эдинсон Кавани умудрился запороть верный момент. Ему скинули мяч в нескольких метрах от ворот, вратарь уже был отыгран и уругвайцу оставалось подставить ногу. Он занес для удара правую, но снаряд попал в левую и улетел.

А ведь раньше Эдинсон щелкал такие моменты, как орешки. Из-за этого промаха «Бока» доигралась до серии пенальти, в которой уступила 4:5.