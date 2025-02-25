😏 48 – статистика не Беллингема, а его девушки. А еще ее анкету нашли на сайте эскорт-услуг 🔞

Вчера мы показали вам новую девушку Джуда Беллингема – Эшлин Кастро.

Сегодня вы познакомитесь с ней поближе. Но не очень близко.

Внимательные и любознательные фанаты выяснили, что Кастро «хорошо знакома» с немалым количеством известных мужчин. Например: звездой Голливуда Джейми Фоксом (кстати, ему 57 лет), Майклом Б. Джорданом (известен по серии фильмов «Крид»), звездой НФЛ Джоном Джонсоном, многократным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном и другими.

Да, с интернетом лучше не шутить. Кстати, Кастро о-о-очень открыта к общению. Настолько, что у нее есть анкета на сайте эскорт-услуг.

Уточним – была. Несколько часов назад она почему-то решила прекратить этот вид деятельности. Теперь анкету не найти.

Напоследок порадуем вас фотографиями прекрасной девушки, пока еще это возможно. Комментарии-то в соцсетях уже закрыты.

Ну и закончим статистикой.

И еще одной.

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