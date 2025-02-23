🔥 Комбинированный состав «Сити» и «Ливерпуля». От «горожан» в команде лишь трое

В 26-м туре Премьер-лиги в гости к «Манчестер Сити» заглянет «Ливерпуль». Встреча команд в первом круге закончилась победой мерсисайдцев со счетом 2:0 – отличились Коди Гакпо и Мо Салах.

В преддверии грядущего матча портал Football Tweet собрал комбинированный состав лучших игроков «Сити» и «Ливерпуля», исходя из текущей формы команд.

Основу команды составили представители «красных»: Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Доминик Собослаи, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд и Алиссон.

За «горожан» отвечают лишь трое: Омар Мармуш, Эрлинг Холанд и Йошко Гвардиол.

Комбинированный состав игроков «Сити» и «Ливерпуля»

Согласны с выбором игроков? Как закончится встреча команд во втором круге?