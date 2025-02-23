📸 Страшная травма Мойзе Кина. Получил коленом по голове и потерял сознание 

Матч «Вероны» и «Фиорентины» в 26-м туре Серии А прервала тревожная травма Мойзе Кина. В середине второго тайма Павел Давидович попал итальянцу коленом в голову – выглядело жутковато.

Кин получил рассечение над глазом. Медики подлатали итальянца и выпустили на поле.

Едва вернувшись в игру, Мойзе потерял сознание и рухнул на газон. Какое-то время он лежал без движения, к футболисту тут же ринулись врачи.

Кин покинул поле на носилках, сообщается, что в этот момент он уже был в сознании.

На игрока надели шейный бондаж.

Итальянца сразу со стадиона увезли в больницу, пока информации о его состоянии нет.

Здоровья!

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