😨 «Это было похоже на «жизнь или смерть». Ибрагимович вспомнил самый жуткий конфликт с партнером по команде

Характер Златана Ибрагимовича для многих остается непознанной историей. Это образ или настоящий оскал шведа?

Интервью Златана и отзывы экс-партнеров лишь усиливают полярность красок. Но есть одно доказательство, что Ибрагимович жесткий не только на словах.

Экс-игрок «Милана» Огучи Оньеву так выбесил Златана на одной из тренировок, что тот не удержался:

«Оньеву был похож на боксера в тяжелом весе. Он был огромен, но не мог справиться со мной. Он обвинил меня в том, что я ругаюсь, но это неправда.

Люди говорят обо мне гадости. Я слышал столько дерьма за эти годы, вроде «сраный цыган» или гадостей о моей маме. Я мщу телом, а не словами. Я не обзывался, но Огучи продолжал. Он пытался заткнуть меня пальцем. Затем сделал это снова. Я увидел красную черту.

Я ничего не делал и молчал. А этот ублюдок собирался узнать, как я ругаюсь! В следующий раз, когда он получил мяч на тренировке, я бросился к нему, чтобы влететь шипами спереди ему по ногам – худший вариант.

Но он увидел меня и отбежал. Когда мы оба упали на землю, моя первая мысль была: «Черт! Я скучал!» Когда я встал и ушел, то почувствовал удар по плечу. Не очень хорошая идея Огучи Оньеву.

Я ударил его головой, и мы полетели. Мы хотели оторвать друг у друга конечности. Это было жестко. Мы катались по земле, били друг друга коленями. Мы были сумасшедшими и яростными – это было похоже на «жизнь или смерть».

Меня остановили товарищи по команде, и, я полагаю, это к лучшему. Все могло закончиться грустно. У меня потом болела грудь, пришлось даже обратиться к врачу. Я сломал ребро в том бою. Но и это был не первый раз, когда у меня был спор с товарищем по команде».