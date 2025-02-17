Ответный матч «Мадрида» и «Сити» обслужит румын Иштван Ковач. Изучаем статистику арбитра 

Встреча «Ман Сити» и «Мадрида» на «Этихаде» закончилась волевой победой «сливочных»: они отыгрались с 1:2 до 3:2. Ответный матч стыков ЛЧ пройдет на «Сантьяго Бернабеу», игру обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

«Горожане» и «сливочные» трижды встречались с румынским судьей. Ковач даже успел отработать очную встречу команд: первый матч полуфинала ЛЧ сезона-2021/22, игра закончилась победой «Сити» со счетом 4:3.

При Коваче английский клуб зафиксировал еще две победы: 5:1 над «Брюгге» на групповом этапе ЛЧ сезона-2021/22, 1:0 над «Атлетико» в первом матче четвертьфинала ЛЧ сезона-2021/22.

У «Мадрида» тоже есть две победы в играх с румынским арбитром: 5:2 над «Ливерпулем» в первом матче 1/8 ЛЧ сезона-2022/23, 5:2 над дортмундской «Боруссии» на общем этапе текущего розыгрыша ЛЧ.

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