«Челси» идет ва-банк: летом синие могут подписать игрока, который разрушит всю зарплатную иерархию клуба
«Челси» готов нарушить финансовую политику ради одного летнего трансфера.
Football365 пишет, что синие готовы предложить контракт Нико Уильямсу. Ожидается, что оклад футболиста в лондонском клубе превысит 300 000 фунтов стерлингов в неделю. Это значительно больше, чем у любого другого игрока команды.
Отметим, что сейчас самый высокооплачиваемый футболист лондонцев – Рис Джеймс.
Ранее ожидалось, что Уильямс сменит «Бильбао» на «Барселону». Но финансовые проблемы каталонцев могут сделать «Челси» фаворитом в гонке за подписание.
TEAMtalk добавляет, что Уильямс может покинуть «Атлетик» этим летом за 49 миллионов фунтов стерлингов – сумму отступных. «Челси» готов к подобным тратам и уже формирует предложение.
У него есть предпринимательская жилка.
Получает 250к в неделю от Челси, коллаборация со всеми больницами Лондона (благо он их пациент), скоро будет совместный мерч с министерством здравоохранения.
Парень неплох.