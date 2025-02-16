🎥 Жота бесконтактно завалился в штрафной – судья поставил пенальти. Пришлось вмешаться VAR

Вингер «Ливерпуля» Диогу Жота планирует войти в историю футбола не только как качественный игрок, но и любитель придумать сопернику фол на ровном месте.

«Красные» организовали контратаку на ворота «Вулверхэмтона», Гравенберх отдал на ход португальцу, рядом с которым стелился защитник. Жота решил не обыгрывать его, а плюхнуться на газон.

Судья матча Саймон Хупер купился на этот прием и показал на точку. Благо, что в матчах АПЛ есть система VAR. Видеоповтор ясно дал понять, что Жота нырнул и касание было уже после того, как он стал поджимать ноги.

Некрасиво, Диогу! Тем более, в матче против бывшего клуба. Спустя несколько минут португальца сняли с игры, а «Вулверхэмптон» отыграл один мяч − 2:1.