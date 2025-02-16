😠 «Выбросьте их всех». Стал известен отдел, который больше всех пострадает из-за волны увольнений в «МЮ». И фанаты этому рады

Новая волна беспокойства из стана «Манчестер Юнайтед». Хотя, кто еще к этому не привык?

«Красные дьяволы» планируют провести большую волну сокращений, которая, по разным данным, может коснуться 200 сотрудников.

Guardian пишет, что одним из главных отделов, который может пострадать от сокращений, считается скаутский блок. Сейчас в нем работают 80 сотрудников, но скоро это число значительно уменьшится.

Вы не поверите, но фанаты «МЮ» поддержали идею руководства клуба.

💭 «Так и должно быть. Они плохо выполняли свою работу – у нас слишком много провальных подписаний в последние годы».

💭 «Выбросьте их всех».

💭 «Давайте уволим все 80».

💭 «Как можно, имея 80 сотрудников в отделе скаутов, подписать за огромные деньги Хейлунда, Каземиро и Антони?»