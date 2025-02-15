💣 «Юнайтед» готов выложить £125 млн за экс-нападающего «Сити»

«Манчестер Юнайтед» готов предложить £125 млн за экс-звезду «Манчестер Сити».

Издание Sport Bible сообщает, что «красные дьяволы» намерены подписать Хулиана Альвареса, ныне выступающего за «Атлетико Мадрид».

Аргентинец в августе покинул «Сити» и уехал в Ла Лигу, но уже летом может вернуться в Англию.

Испанское издание Fichajes подтвердило, что «Юнайтед» готов подписать игрока и согласен выложить солидную компенсацию мадридскому клубу. Англичане впечатлены уровнем игры нападающего в «Атлетико», особенно после стабильной игры в «Сити».

25-летний игрок заключил контракт с «Атлетико» до лета 2030 года.