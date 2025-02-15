🔥 Роналдо проехался по менеджменту «Барселоны» – фанаты неожиданно защитили клуб

Легендарный бразильский нападающий Роналдо усомнился в качестве менеджмента «Барселоны».

«Зубастик» вспомнил опыт сотрудничества соотечественников с каталонским клубом.

«Ривалдо, Роналдиньо, Неймар – все ушли по-плохому. Посмотрите, какого успеха достигла «Барса» с таким количеством успешных бразильцев, но в конце концов отношения ухудшились и закончились очень плохо», – заявил Роналдо.

Сложно оценить правоту Роналдо, поэтому давайте обратимся к общественному мнению.

💭 «Может быть, он прав. По всем, кроме Неймара».

💭 «О, это хорошая история. Я ее искал».

💭 «Может быть, бразильцам не стоит ехать в Испанию, как на вечеринку? Долгое пребывание в большом клубе требует преданности тренировкам. Не только таланта…»

💭 «Феномен» должен перестать ныть по поводу «Барсы». Он сделал свой выбор. Теперь мы в порядке».

💭 «Правда в том, что бразильцы не были достаточно послушны. Всегда веселились. Не уверен насчет Ривалдо. Но двое других – однозначно. Я даже не думаю, что Неймар хотел уйти – мы каждое лето слышим, что он хочет вернуться».

Так бразильцы сами виноваты?