Невилл назвал пять клубов, ради которых мог бы покинуть «МЮ». У Гари есть еще три – им твердое «нет»

На днях легенде «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллу исполнится 50 лет. Всю игровую карьеру защитник провел в одном клубе и сейчас подошел к моменту, когда можно рассуждать о том, как могло бы быть, если бы он поступил как-то иначе.

Англичанин признается, что никогда не думал об уходе из «Юнайтед», но при этом предложений тоже не было. Гари признался, что если бы в тридцатилетнем возрасте Фергюсон сказал ему, что его время истекло, он бы никуда не перешел.

При этом если бы предложения поступили раньше, к примеру, в 28-летнем возрасте, он бы не отказался. Правда, в его списке есть три клуба, в которых он бы не хотел играть.

«Если бы он [Фергюсон] пришел ко мне, скажем, в 28 лет и сказал, что мое время вышло, конечно, я бы играл за другой клуб АПЛ, − сказал Невилл на подкасте Sky Sports Off Script. − За кого бы я мог играть? Исключил бы только три клуба: я бы никогда не стал играть за «Манчестер Сити», «Ливерпуль» или «Лидс». Ни за что на свете. Я не испытываю ничего плохого по отношению к игрокам, которые так поступили, но лично я бы так не смог. Соперничество слишком велико».

«Если бы меня спросили, у какого клуба АПЛ есть большие традиции, то я бы сразу назвал «Арсенал». Чувствовал, что они делают все правильно. В АПЛ мне также нравятся «Астон Вилла» и «Ньюкасл». В Европе я восхищался «Ювентусом» и «Баварией». Я уважал их как футбольные клубы. «Бавария» тщательно готовилась [к восхождению], так что на международном уровне это были бы они».