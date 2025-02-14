😲 «Юнайтед» присматривается к экс-нападающему «Сити»

The Athletic пишет, что «Манчестер Юнайтед» следит за бывшим нападающим «Манчестер Сити» Лиэмом Делапом.

22-летний англичанин выступает в «Ипсвиче». На его счету девять голов и две результативные передачи в текущем сезоне АПЛ.

Transfermarkt оценивает игрока в €25 млн. Отдельно отметим, что за последние полгода его стоимость выросла более, чем в три раза.

Фанаты отнеслись по-разному.

💭 «Достойный игрок, но «Юнайтед» нужно больше атакующей мощи».

💭 «Он даст нам качество».

💭 «Мог бы быть интересный трансфер».

💭 «Какая ужасная у нас трансферная политика».

💭 «У «Сити» лучшая академия в стране. Давайте подбирать ненужных им парней».

💭 «Он никогда не перейдет в стан принципиального соперника».