🫣 «Он бы выкрутил меня наизнанку». Рой Кин назвал игрока, против которого рад, что не сыграл
Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал одного игрока, против которого он никогда не хотел бы играть.
«Я всегда думаю об игроках, которые играли в Премьер-лиге последние 10-20 лет. Лучшие футболисты – Алан Ширер, Тьерри Анри, Стивен Джеррард, Райан Гиггз. И Давид Сильва там, со всеми этими парнями. Абсолютно фантастический игрок.
Было очень жаль, когда я понял, что больше не увижу его на поле. Маленький гений. Я часто думаю об игроках, с которыми хотел бы сыграть. Но я рад, что у меня не было возможности встреть Сильву на поле. Потому что я знаю, что он бы выкрутил меня наизнанку».
Неожиданный выбор?