🎥 Неймар и Депай встретились на бразильских полях. Экс-футболисты «Барселоны» тепло пообщались и совершили двойной обмен

Чемпионат Бразилии не МЛС или саудовская лига, но нескольких звезд все-таки имеет. Неймар и Мемфис Депай этой ночью провели очный матч − «Сантос» первого в гостях уступил «Кориантиансу» второго.

Оба форварда начали игру в старте: Депай отбегал 82 минуты и отдал голевую на Юри Альберто (экс-игрок «Зенита» сделал дубль), а Неймара сняли после 68-й. После футболисты, которых объединяет игра за «Барселону» и пересечения в матчах сборных, тепло пообщались, а также обменялись майками и даже бутсами.

Во время нахождения на поле бразилец хоть и не отметился в протоколе, но подарил фанатам пару запоминающихся финтов.

После еще успел раскритиковать мяч, который используют в чемпионат: «При всем уважении к поставщикам мячей Penalty, мяч необходимо усовершенствовать. Об этом уже говорил Филипе Луис (тренер «Фламенго» – Спортс’’), и я с ним согласен. Этот мяч действительно плох. Его нужно еще немного улучшить».

Неужели бразилец еще может вернуть старую форму?