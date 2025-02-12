Обслуживание «все включено». Фанат «Ман Сити» перед матчем с «Мадридом» прямо на трибуне постриг товарища ✂️
В первом матче стыков Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «Мадрид» подарили зрителям незабываемый перфоманс. Для тех, кто пришел на «Этихад», было много драмы, а гостевые фанаты ушли удовлетворенными.
После окончания матча в социальных сетях обсуждали не только победный гол Беллингема, забитый на 90+2 минуте, или что будет с яйцами Агуэро. Кто-то слил в интернет видео, как прямо на трибунах один болельщик специальной машинкой стриг другого.
Оба явно были знакомы друг с другом, но место для манипуляций с волосами выбрали максимально необычное. И возникает вопрос, как машинку для стрижки в принципе пронесли на стадион. Скорее всего, ее нет в списке запрещенных вещей, но стюарды могли бы действовать по ситуации.
В комментариях парню предложили сходить на матчи низших английских дивизионов, где его появление с машинкой было бы более органично. Плюс там бы он мог спокойно подзаработать, оказывая парикмахерские услуги.