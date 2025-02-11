😳 «Опусти свои гребаные руки». Нашелся футболист, поставивший на место Ибрагимовича
А вы знали, что был футболист, решившийся «поставить на место» Златана Ибрагимовича?
И он есть до сих пор.
Это случилось в «Гэлакси», где Златан нашел оппозицию в лице Эшли Коула.
Об этом рассказал сам англичанин:
«У Златана есть две личности: с нами, в раздевалке, он был прекрасным, тихим и очень скромным парнем, но для СМИ он был богом.
Были моменты, когда он заходил в раздевалку и действительно высказывал людям все, что о них думает – кто мало бегает или не так играет. Один раз он попробовал это со мной, включив жестикуляцию. Я сказал: «Опусти свои гребаные руки». Честно говоря, я был предельно серьезен. Я подумал: «У тебя может быть точка зрения, но не поднимай руки».
Златан vs Коул – за кого?