Топ-5 самых интересных действующих футболистов от Бербатова. Вы угадаете только лидера 😲

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился взглядами на современный футбол.

Болгарский нападающий назвал топ-5 действующих футболистов, за которыми ему интереснее всего наблюдать.

«На пятое место поставлю Бернарду Силву, потому что он хорош на мяче и понимает игру. Четвертым сделаю Харри Кейна – он стабильно забивает хорошие голы. Третье место отдам Роберту Левандовскому – он также много забивает.

На второе место поставлю Кевина де Брюйне. Он хорош с мячом и отлично читает игру. А первым, пусть он даже и играет в «Майами», я сделаю Лионеля Месси, потому что люблю смотреть на его игру. Наслаждаюсь его навыками и работе с мячом», – заявил Бербатов.

🤯 Знаете, кого Бербатов считает лучшим нападающим мира?