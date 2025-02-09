🤯 Знаете, кого Бербатов считает лучшим нападающим мира?
Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов назвал свой вариант лучшего нападающего мира.
Небольшой спойлер: это не Криштиану Роналду и Уэйн Руни, но их кандидатуры также предлагались Бербатову.
Реакция соцсетей.
💭 «Роналдо был невероятен».
💭 «Бензема превосходит многих».
💭 «Дрогба круче Руни? Мощно».
💭 «Ван Бастен даже не лучше Харри Кейна».
💭 «Не просто так же его называют феноменом».
💭 «Пришлось прекратить смотреть видео после первого выбора».
Действительно великий нападающий