🤯 Знаете, кого Бербатов считает лучшим нападающим мира?

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов назвал свой вариант лучшего нападающего мира.

Небольшой спойлер: это не Криштиану Роналду и Уэйн Руни, но их кандидатуры также предлагались Бербатову.

Реакция соцсетей.

💭 «Роналдо был невероятен».

💭 «Бензема превосходит многих».

💭 «Дрогба круче Руни? Мощно».

💭 «Ван Бастен даже не лучше Харри Кейна».

💭 «Не просто так же его называют феноменом».

💭 «Пришлось прекратить смотреть видео после первого выбора».