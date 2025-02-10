Кто из летних новичков лучше проявляет себя? Топ главных бомбардиров и ассистентов сезона

Ресурс Score 90 составил топ самых результативных футболистов, которые получили новые клубы в летнее трансферное окно.

Первое место по системе «гол+пас» разделили Килиан Мбаппе, перебравшийся из «ПСЖ» в «Мадрид», и Матео Ретеги из «Аталанты», игравший до этого в «Дженоа». У обоих равное количество забитых мячей и голевых передач, но у итальянца меньше сыгранных матчей.

В топе также оказались Серу Гирасси («Штутгарт»/«Дортмунд»), Майкл Олисе («Кристал Пэлас»/«Бавария») и Хулиан Альварес («Ман Сити»/«Атлетико»).

Пятерка лучших новичков по голам слегка изменилась. На третье место ворвался Мойзе Кин, который в прошлом сезоне за «Ювентус» забил ноль голов, но в «Фиорентине» нашел второе дыхание.

Лучший ассистент-новичок − Майкл Олисе. Следом за ним Нуну Тавареш («Арсенал»/«Лацио»), Савио («Жирона»/«Ман Сити»), Дезире Дуэ («Ренн»/«ПСЖ») и Давид Нерес («Бенфика»/«Наполи»).