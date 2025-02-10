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Кто из летних новичков лучше проявляет себя? Топ главных бомбардиров и ассистентов сезона

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Ресурс Score 90 составил топ самых результативных футболистов, которые получили новые клубы в летнее трансферное окно.

Первое место по системе «гол+пас» разделили Килиан Мбаппе, перебравшийся из «ПСЖ» в «Мадрид», и Матео Ретеги из «Аталанты», игравший до этого в «Дженоа». У обоих равное количество забитых мячей и голевых передач, но у итальянца меньше сыгранных матчей.

В топе также оказались Серу Гирасси («Штутгарт»/«Дортмунд»), Майкл Олисе («Кристал Пэлас»/«Бавария») и Хулиан Альварес («Ман Сити»/«Атлетико»).

Пятерка лучших новичков по голам слегка изменилась. На третье место ворвался Мойзе Кин, который в прошлом сезоне за «Ювентус» забил ноль голов, но в «Фиорентине» нашел второе дыхание.

Лучший ассистент-новичок − Майкл Олисе. Следом за ним Нуну Тавареш («Арсенал»/«Лацио»), Савио («Жирона»/«Ман Сити»), Дезире Дуэ («Ренн»/«ПСЖ») и Давид Нерес («Бенфика»/«Наполи»).

Клубы
logoКилиан Мбаппе
logoМатео Ретеги
logoСеру Гирасси
logoМайкл Олисе
logoХулиан Альварес
logoМойзе Кин
logoНуну Тавареш
logoСавио Морейра
logoДавид Нерес
logoДезире Дуэ
logoПСЖ
logoРеал Мадрид
logoАталанта
logoБоруссия Дортмунд
logoБавария
logoАтлетико
logoФиорентина
logoЛацио
logoМанчестер Сити
logoНаполи