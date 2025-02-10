Всего одно слово Санчо под постом Рэшфорда после дебюта за «Виллу». Показывает весь ужас в «МЮ»
Последние годы в «Манчестер Юнайтед» стали тяжелым испытанием для Маркуса Рэшфорда. Слабая результативность, потеря места в основе – то же самое пережил Джейдон Санчо, который после провального этапа в «Юнайтед» уехал сначала в «Дортмунд», а теперь – в «Челси».
Этой зимой Рэшфорд неожиданно отправился в «Астон Виллу». Уже дебютировал, а фанаты встретили тепло.
Но самое интересное – комментарий Санчо под его фото: «Свобода». Кажется, все, что нужно знать о ситуации в «МЮ».
В этом году 448 сыгранных минут и одно голевое действие - пас.
Ты же свободен теперь, почему такая статистика? По ночам, видимо, МЮ снится и плохо высыпается бедолага.
Они просто существуют для вот таких бредоновостей и ничего больше
Ну и вдогонку размышления одного блогера-болельщика Челси.
«У нас есть Санчо, который делает только это:
*Показывает его дриблинг*. Касание, касание, касание, касание, пас. И так по кругу. Ни ударов, ни ускорений, ни динамизма, ничего. Всё, что он делает рядом с защитником – касание, касание, касание».