Всего одно слово Санчо под постом Рэшфорда после дебюта за «Виллу». Показывает весь ужас в «МЮ»

Последние годы в «Манчестер Юнайтед» стали тяжелым испытанием для Маркуса Рэшфорда. Слабая результативность, потеря места в основе – то же самое пережил Джейдон Санчо, который после провального этапа в «Юнайтед» уехал сначала в «Дортмунд», а теперь – в «Челси».

Этой зимой Рэшфорд неожиданно отправился в «Астон Виллу». Уже дебютировал, а фанаты встретили тепло.

Но самое интересное – комментарий Санчо под его фото: «Свобода». Кажется, все, что нужно знать о ситуации в «МЮ».