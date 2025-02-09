Сын Каррагера может сыграть за неожиданную сборную. Все благодаря корням отца

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер провел 737 матчей за клуб и добавил 38 игр за сборную Англии. Его сын пошел по стопам отца и тоже стал профессиональным футболистом.

Джим прошел путь от академии «Ливерпуля» до «Уигана», который отправлял его в аренды в «Олдхэм» и «Инвернесс». В этом сезоне младший Каррагер наконец закрепился в клубе третьего дивизиона и даже забил гол. За это его даже подколол Sky Sports , где работает Джейми.

Сын Карры не играл за молодежную сборную Англии, потому спокойно может выбирать страну, которую будет представлять на международном уровне. И у него есть выбор.

Джим Каррагер недавно получил предложение стать под знамена небольшого островного государства в Средиземном море − Мальты. Как сообщает Times of Malta, Джейми и Джим недавно обзавелись местным гражданством.

Джейми Каррагер имел право стать мальтийцем благодаря тому, что его дед Пол Вассалло и мать Пола, прабабушка Карры, родом с этого средиземноморского острова, и оформил паспорт по прямой линии.

Издание сообщает, что Джим Каррагер получил мальтийское гражданство одновременно со своим отцом, тем самым открыв для себя возможность однажды представлять страну на международной арене.

Президент Мальтийской футбольной ассоциации Бьорн Вассалло подтвердил, что переговоры с семьей Каррагеров уже начались.

«Мы ведем переговоры с Джимом и его отцом Джейми уже несколько месяцев; он [Джим] открыт для перехода, но мы все еще работаем над этим. Мы не будем стесняться подписывать игроков на международном уровне. Все это делают, так почему бы и нам не сделать?»

Ждем сына легенды в сборной Мальты?