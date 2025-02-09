💣 Арбитр не видел нарушения со стороны Тчуамени. Команда VAR отказала в других ракурсах – потом оказалось, что они были 🤯

Diario AS публикует неожиданные подробности матча «Реала» и «Атлетико». Речь, разумеется, идет о скандальном пенальти.

По информации издания, у телевещателя было больше изображений момента возможного нарушения правил со стороны Орельяна Тчуамени. Но когда судья попросил новые ракурсы, то команда VAR сказала, что их нет.

Изначально же арбитр Сото Градо сказал в переговорах, что не видел нарушения правил.

Что же это за кадры? Почему их не было?