🤔 Ну очень странный пенальти в ворота «Реала» (такое тоже бывает). Разве так можно? 😩

Первый тайм мадридского дерби прошел в полузакрытом формате, но даже так не обошлось без скандалов.

На 35-й минуте «Атлетико» открыл счет, реализовав пенальти. Виновником мадридской ошибки стал Орельен Тчуамени. Эпизод выглядит спорным: вроде и нарушение, но не столь значительное, да и не влиявшее на ход атаки.

Тчуамени не достал мяч, наступив на ногу Самуэлу Лино, который также не добрался до футбольного снаряда.

В соцсетях, разумеется, развернулась дискуссия.

💭 «Тчуамени никогда не должен играть центрального защитника».

💭 «Да какого черта? Там легчайшее касание».

💭 «Этому сезону конец».

💭 «Как за это можно назначить пенальти?»

💭 «Это и близко не пенальти».

💭 «Уже отыгранный эпизод. Что за чушь».

💭 «Выкиньте к черту Карло Анчелотти. Я не понимаю, почему он все еще тренирует «Реал».

Впрочем, чего ожидать от фанатов «Реала». А вы согласны, что это пенальти?