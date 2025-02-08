🤔 Ну очень странный пенальти в ворота «Реала» (такое тоже бывает). Разве так можно? 😩
Первый тайм мадридского дерби прошел в полузакрытом формате, но даже так не обошлось без скандалов.
На 35-й минуте «Атлетико» открыл счет, реализовав пенальти. Виновником мадридской ошибки стал Орельен Тчуамени. Эпизод выглядит спорным: вроде и нарушение, но не столь значительное, да и не влиявшее на ход атаки.
Тчуамени не достал мяч, наступив на ногу Самуэлу Лино, который также не добрался до футбольного снаряда.
В соцсетях, разумеется, развернулась дискуссия.
💭 «Тчуамени никогда не должен играть центрального защитника».
💭 «Да какого черта? Там легчайшее касание».
💭 «Этому сезону конец».
💭 «Как за это можно назначить пенальти?»
💭 «Это и близко не пенальти».
💭 «Уже отыгранный эпизод. Что за чушь».
💭 «Выкиньте к черту Карло Анчелотти. Я не понимаю, почему он все еще тренирует «Реал».
Впрочем, чего ожидать от фанатов «Реала». А вы согласны, что это пенальти?
Но дело в другом - Орельен, конечно, знатный днарь.
сложно найти в этом матче более донного человека