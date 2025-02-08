🤨 А Мунир Ямаль точно отец Ламина? Иногда кажется, что звезде «Барсы» стыдно за отца 😳
Только летом Ламину Ямалю исполнится 18 лет. Его ранний выход на топ-уровень уже столько раз обсуждался, что не вызывает бурных эмоций. Но еще осталась одна вещь, которая удивляет в истории испанского вингера – его отец.
35-летний Мунир Ямаль не только внешностью, но и поведением выглядит больше похожим на ровесника сына, чем на отца.
А вы годитесь в отцы Ламину Ямалю?
Они создают впечатление счастливой семьи. Ты создаёшь впечатление завистливого, нехорошего человека. Какое твое дело до чужого счастья?