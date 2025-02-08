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Лучшие пенальтисты в истории футбола. Второй – центральный защитник

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Исполнение пенальти – это искусство, требующее не только точности, но и психологической устойчивости. За всю историю футбола многие игроки демонстрировали выдающееся мастерство в этом компоненте, но именно эти пять футболистов забили больше всего голов с 11-метровой отметки.

Топ-5 пенальтистов по числу голов:

  1. Криштиану Роналду – 172 гола / 31 промах (84,7% реализации)
    Один из самых надежных исполнителей пенальти в истории. Мощью, точность и вариативность.

  2. Рональд Куман – 111 голов / 7 промахов (94% реализации)
    Защитник с уникальным голевым чутьем. Его удары были практически безупречны, а процент реализации – один из самых высоких.

  3. Лионель Месси – 109 голов / 31 промах (77,9% реализации)
    Несмотря на промахи в карьере, аргентинец неоднократно демонстрировал хладнокровие в решающие моменты. Хотя ошибку в финале Копа Америка-2016 ему будут припоминать.

  4. Роберто Баджо – 100 голов / 18 промахов (84,7% реализации)
    Еще один великий, оступившийся в финале – это был хЧМ-1994. Тем не менее, он остается одним из лучших пенальтистов в истории.

  5. Франческо Тотти – 86 голов / 20 промахов (81,1% реализации)
    Легенда «Ромы» славился точностью и разнообразием в исполнении пенальти, часто отправляя мяч в сетку элегантными ударами.

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