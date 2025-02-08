Лучшие пенальтисты в истории футбола. Второй – центральный защитник

Исполнение пенальти – это искусство, требующее не только точности, но и психологической устойчивости. За всю историю футбола многие игроки демонстрировали выдающееся мастерство в этом компоненте, но именно эти пять футболистов забили больше всего голов с 11-метровой отметки.

Топ-5 пенальтистов по числу голов: