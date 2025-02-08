Лучшие пенальтисты в истории футбола. Второй – центральный защитник
Исполнение пенальти – это искусство, требующее не только точности, но и психологической устойчивости. За всю историю футбола многие игроки демонстрировали выдающееся мастерство в этом компоненте, но именно эти пять футболистов забили больше всего голов с 11-метровой отметки.
Топ-5 пенальтистов по числу голов:
Криштиану Роналду – 172 гола / 31 промах (84,7% реализации)
Один из самых надежных исполнителей пенальти в истории. Мощью, точность и вариативность.
Рональд Куман – 111 голов / 7 промахов (94% реализации)
Защитник с уникальным голевым чутьем. Его удары были практически безупречны, а процент реализации – один из самых высоких.
Лионель Месси – 109 голов / 31 промах (77,9% реализации)
Несмотря на промахи в карьере, аргентинец неоднократно демонстрировал хладнокровие в решающие моменты. Хотя ошибку в финале Копа Америка-2016 ему будут припоминать.
Роберто Баджо – 100 голов / 18 промахов (84,7% реализации)
Еще один великий, оступившийся в финале – это был хЧМ-1994. Тем не менее, он остается одним из лучших пенальтистов в истории.
Франческо Тотти – 86 голов / 20 промахов (81,1% реализации)
Легенда «Ромы» славился точностью и разнообразием в исполнении пенальти, часто отправляя мяч в сетку элегантными ударами.
Пенальти - точно такая же часть игры. Роналду исполняет их великолепно, в отличии от Месси, "инопланетянин" каждый 3-й пенальти не забивает 😂😂😂