🎥 Да кто такой этот ваш Мората? Турецкие фанаты проигнорировали приезд испанца на стадион

Зимой форвард «Милана» Альваро Мората сменил клуб − уехал на год в аренду в «Галатасарай». У турков будет право выкупить испанца в январе за 8 млн евро или летом 2026-го за 9 млн.

В Стамбул Альваро перебрался вместе с женой Аличе, с которой он воссоединился после некоторого перерыва. В Турции испанцу точно будет спокойнее, чем в Италии, и этому уже есть яркое доказательство.

Сегодня «Галатасарай» на выезде играл в кубке против «Болуспора» и победил со счетом 4:1 − один из мячей на счету испанского форварда.

Перед матчем Альваро Мората прошел мимо толпы фанатов нового клуба, ожидающих игроков для фото и автографов. Испанца никто не узнал и не остановил.

Похоже, что местные его не знают в лицо. А ведь это чемпион Европы, двукратный чемпион Италии и Испании, двукратный победитель Лиги чемпионов с «Мадридом»!