Отвлечемся на кубок! Превью матча «Брайтон» – «Челси»

«Челси» прошел «Брайтон» в обоих встречах Кубка Англии, но это было давно. Очень.

Интересные факты

• «Брайтон» проиграл последние четыре матча против «Челси» во всех соревнованиях, причем из последних 11 встреч на домашнем стадионе клуб выиграл у «Челси» лишь однажды (3 ничьи и 7 поражений).

• «Челси» в обоих случаях проходил дальше в матчах с «Брайтоном»: в сезоне-1966/67 (4:0, в четвертом раунде в переигровке) и в сезоне-1972/73 (2:0, в третьем раунде).

• С тех пор как «Брайтон» попал в АПЛ в 2017 году, клуб пять раз из шести проходил четвертый раунд Кубка Англии. Единственное исключение было в сезоне-2021/22: тогда проиграли «Тоттенхэму» 1:3.

• «Челси» в 25 из 27 последних случаев вышел из четвертого раунда Кубка Англии. Два исключения: «Эвертон»-2010/11 и «Брэдфорд Сити»-2014/15.

• Жоржиньо Рюттер из «Брайтона» поучаствовал в четырех голах в последних двух матчах Кубка Англии (3 гола и 1 ассист), хотя сыграл всего 101 минуту за эти две встречи.

Цитаты тренеров

Энцо Мареска

«У Марка Гиу плохая травма, у Нико лучше. Джексон может быть готов к матчу в выходные, но возможно это будет рискованно. В любом случае у него точно не серьезная травма. А вот у Марка восстановление займет больше времени. Ромео же восстанавливается, но до его возвращения еще много времени.

Нкунку? Конечно, конечно у него будет более важная роль. Я уже говорил, что с «Вест Хэмом» он сыграл около получаса. Надеюсь, что он сможет получать больше игрового времени. Мы всегда хотели, чтобы он остался.

Феликс? В наших отношениях ничего не изменилось. Все усердно тренируются, все хотят играть больше. Но в старте могут выйти только 11 человек. Мы вместе решили, что Жоау будет лучше уйти. Он никогда не жаловался.

Он всегда хорошо себя вел. Почему не играл? Это исключительно мое решение. Нам нужен был оборонительный баланс. Когда у вас так много атакующих игроков, вы можете пропустить — а я такое не люблю».

Фабиан Хюрцелер

«Возможно мы позволили себе недостаток интенсивности. Мы допустили ситуацию, в которой игроки не выкладывались на сто процентов на тренировках. Мы поговорили об этом и согласились, что должны быть ответственнее.

Теперь нам важно быть командой, которую тяжело победить. Нам нужно сохранить высокие стандарты на тренировках, которые были на последних двух сессиях, до конца сезона. Это делает нас лучше: как игроков отдельно, так и всю команду.

Если у нас была плохая игра, то нужно ее проанализировать, быть честными друг с другом, но не менять нашу цель и тот путь, который мы выбрали. Важно откатиться к базовым настройкам, которые помогут нам добавить в интенсивности. Ее нам явно не хватало в последней встрече.

Мы были честны друг с другом после игры с «Ноттингем», но нам также важно оставаться спокойными».

Предполагаемый состав «Челси»

Роберт Санчес теперь, вероятно, кубковый вратарь, так что можем снова увидеть его в старте, хотя не исключаю варианта с тем, что Мареска будет какое-то время наигрывать Филипа Йоргенсена, тем более что следующий матч в АПЛ у «Челси» снова будет против «Брайтона».

Учитывая что следующая игра будет через неделю, а соперник серьезный, не думаю, что Мареска даст время молодежи. Ожидаю практически основной состав. Интрига в паре вингеров: на матч с «Вест Хэмом» отлично вышел Педру Нету, так что он наверняка появится в старте. А вот кто будет вместе с ним? Джейдон Санчо в последних встречах не блистает, а учитывая, что Нету может сыграть и слева, вполне возможно справа появится Нони Мадуэке.

В нападении альтернатив Нкунку на этот матч нет. Не думаю, что Мареска будет рисковать Джексоном и выпускать его в старте. Возможно на замену.

Прогноз на матч

«Брайтон» подходит к матчу после шоковой терапии от «Ноттингема». Реакция может быть разной: «чайки» могут рассыпаться, а могут наоборот дать непривычно тяжелый бой. Но верится в то, что «Челси» сможет сдержать натиск. 2:1 в пользу «Челси».

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