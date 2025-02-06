Помните, как высоко прыгал Роналду? Мы нашли футболиста, который делает это еще лучше – или нет?

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду славится не только тем, что называет себя лучшим в мире и забивает много голов, но и уникальной прыгучестью. Вот как выглядит топ его самых высоких прыжков, часть из них привела к забитым мячам.

Против «Манчестер Юнайтед» – 2,93 м; Против «Сампдории» – 2,56 м; Против «Торино» – 2,47 м; Против «Осасуны» – 2,44 м; Против Уэльса – 2,42 м.

Мы наконец-то нашли игрока, который прыгает выше португальца. И это при росте 183 см, что на 5 см меньше, чем у Роналду.

Его зовут Мерт Кемюр и играет он за «Аугсбург». Хавбек привлек внимание невероятным прыжком во время матча против «Санкт-Паули». Парню всего 19 лет и его второй год подряд привлекается к играм первой команды. Пока его нельзя назвать основным, но количество игрового времени увеличивается − четыре матча за весь прошлый сезон и уже девять за нынешний.

Шутка официального аккаунта «Аугсбурга» удалась: немецкий клуб предлагал увеличивать высоту прыжка за каждый десятый лайк. Так и получился снимок, который стал вирусным.

На самом деле, немец прыгнул сильно ниже. Хорошая попытка, «Аугсбург»!