📸🎥 Между Винисиусом и Модричем вспыхнул конфликт прямо на поле! Анчелотти без колебаний вступился за Луку 

«Мадрид» не без проблем справился с «Леганесом» в четвертьфинале Кубка Испании. Встреча закончилась со счетом 3:2 – победный гол «сливочных» на 93-й минуте забил 20-летний Гонсало Гарсия, не игравший за основу с 2023 года.

А журналисты обратили внимание на неприятный эпизод. Как передает Marca , между Модричем и Винисиусом вспыхнула стычка из-за замечания хорвата.

В ходе контратаки «Леганеса», завершившейся угловым ударом, Винисиус не вернулся в оборону. Модрич подошел к одноклубнику и резко раскритиковал его – бразилец ответил на замечание хорвата, что вызвало еще большее недовольство Луки, он даже повысил голос. Модрича поддержал Вальверде, он тоже высказал Вини претензии из-за недостаточной помощи команде в обороне.

Эпизод попал в объективы El Chiringuito.

После матча Карло Анчелотти без колебания принял сторону легенды:

«Модрич разозлился на Винисиуса? Я не знаю, что там произошло, но если Модрич что-то говорит, мы всегда должны это уважать».

Эпизод после игры прокомментировал и сам Лука: «Как у меня дела с Вини? В футболе такое случается. Вы видите все, что вам не нужно видеть».

В предыдущем матче, против «Эспаньола», Вини тоже повздорил с одноклубником прямо на поле, тогда пострадал Себальос . Вини очень не понравилось, что Дани не отдал ему пас. Бразилец даже сказал об этом Анчелотти, Карло тоже был недоволен и лично просил игроков отдать пас вингеру. Лукасу Васкесу пришлось вмешаться и успокоить Винисиуса.

Что думаете об этих эпизодах?

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